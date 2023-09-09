Bloomberg: дипломаты G20 согласовали формулировки по Украине в коммюнике

Дипломаты G20 достигли компромисса в формулировках относительно российской специальной военной операции на Украине, передает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, стороны разрешили разногласия, в том числе с Россией, в вопросе того, в каком ключе военные действия будут упоминаться в итоговом коммюнике саммита G20.

Как пишет Bloomberg, согласованные формулировки близки тем, что были приняты в итоговом коммюнике саммита G20 в 2022 году в Индонезии. Далее они должны быть одобрены лидерами G20. Саммит не посетят президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин. Россию представляет глава МИДа Сергей Лавров.

В коммюнике по итогам саммита G20 в 2022 году в Индонезии большинство членов объединения «решительно осудили» проведение спецоперации. При этом в документе отмечалось наличие «других мнений по этому вопросу». На подобном уточнении настаивала Россия.

7 сентября Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного французского чиновника сообщило, что Китай смягчил свою позицию по Украине, за счет чего страны G20 согласовали совместный подход по этому вопросу. При этом Индия, принимающая саммит в этом году, до последнего отказывалась осудить действий российских сил на Украине.

Лусине Баласян