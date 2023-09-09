Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД: Россия и Китай работают над проектами на сумму более $160 млрд

Россия ожидает, что по итогам форума «Один пояс, один путь» в октябре будут достигнуты договоренности об инвестициях с Китаем, заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев. По его словам, сейчас две страны работают над проектами на сумму более $160 млрд.

Он уверяет, что каких-либо негативных изменений в двустороннем инвестиционном сотрудничестве нет, и «взаимодействие ведется в нормальном, конструктивном ключе». «Всего в "портфеле" российско-китайской межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству имеются десятки проектов с запланированным объемом капиталовложений более $160 млрд, все они находятся в активной проработке»,— сказал «РИА Новости» господин Зиновьев.

Он рассказал, что «хорошие результаты» у проектов с китайским участием по производству сжиженного природного газа на полуострове Ямал. Как напомнил представитель РФ, в первом полугодии экспорт российского СПГ в физическом выражении вырос более чем на 60%.

Источники Bloomberg сообщали, что Кремль готовит поездку президента Владимира Путина в Китай для участия в форуме «Один пояс, один путь». Этот визит должен стать первой зарубежной поездкой российского президента с марта, когда Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выписал ордер на его арест. 1 сентября господин Путин сказал, что скоро проведет встречу с лидером КНР, но подробности не привел.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...