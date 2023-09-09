МИД: Россия и Китай работают над проектами на сумму более $160 млрд

Россия ожидает, что по итогам форума «Один пояс, один путь» в октябре будут достигнуты договоренности об инвестициях с Китаем, заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев. По его словам, сейчас две страны работают над проектами на сумму более $160 млрд.

Он уверяет, что каких-либо негативных изменений в двустороннем инвестиционном сотрудничестве нет, и «взаимодействие ведется в нормальном, конструктивном ключе». «Всего в "портфеле" российско-китайской межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству имеются десятки проектов с запланированным объемом капиталовложений более $160 млрд, все они находятся в активной проработке»,— сказал «РИА Новости» господин Зиновьев.

Он рассказал, что «хорошие результаты» у проектов с китайским участием по производству сжиженного природного газа на полуострове Ямал. Как напомнил представитель РФ, в первом полугодии экспорт российского СПГ в физическом выражении вырос более чем на 60%.

Источники Bloomberg сообщали, что Кремль готовит поездку президента Владимира Путина в Китай для участия в форуме «Один пояс, один путь». Этот визит должен стать первой зарубежной поездкой российского президента с марта, когда Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выписал ордер на его арест. 1 сентября господин Путин сказал, что скоро проведет встречу с лидером КНР, но подробности не привел.

Лаура Кеффер