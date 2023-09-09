Директор ФБР заявил о большом числе российских шпионов в США

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй считает серьезной «традиционную угрозу контрразведки» со стороны России. По его мнению, в США работают много российских шпионов.

«Присутствие российское разведки, я имею в виду офицеров разведки, по-прежнему слишком велико в США. Мы постоянно сталкиваемся с этим и пытаемся блокировать, предотвращаться и нарушать всеми возможными способами»,— сказал господин Рэй в музее шпионажа в Вашингтоне (цитата по The Hill). По его мнению, ФБР за последние годы достигло существенного прогресса в выявлении и выдворении «сотрудников разведки РФ».

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в начале июля заявил, что ситуация в России дает его структуре широкие возможности для вербовки агентов. По его словам, ЦРУ и другие американские спецслужбы в настоящее время усиливают деятельность в этом направлении.

Леонид Уварчев