В Армении освобождены журналист Ашот Геворкян и блогер Микаэл Бадалян

Следственный комитет Армении сообщил об освобождении журналиста «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна и блогера Микаэля Бадаляна. Накануне следствие сообщило о задержании мужчин на 72 часа по делу о незаконном обороте оружия.

7 сентября СК Армении задержал журналиста и блогера в Сюникской области и предъявил им обвинение в незаконном обороте оружия (ч.2 ст. 335 УК Армении). В заявлении следственного комитета говорилось, что в ходе обысков квартир и транспортного средства у мужчин обнаружили автомат Калашникова, боевые патроны, гранаты, детонаторы, пистолет, штык-ножи, кусты конопли.

Защита утверждает, что найденное в машине оружие принадлежало не Микаэлу Бадаляну и Ашоту Геворкяну, а «третьему человеку». Кому именно, адвокат не уточнял. В рамках этого дела были задержаны еще пять человек, как утверждает СК Армении, «вовлеченных в цепочку преступной деятельности». Их имена не уточняются.

По информации «Sputnik Армения», Ашот Геворкян отправился в Сюник подготовить радиоматериалы для авторского проекта «Мы» о жизни в приграничных районах.

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