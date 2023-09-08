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Коммерсантъ FM
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За музыканта ответил

Арестован подозреваемый в нападении на участника специальной военной операции

Суд в Ростове-на-Дону арестовал Араза Гусейнова, подозреваемого в покушении на убийство бойца ЧВК «Вагнер» Вячеслава Кучерова. По предварительным данным, ночью 3 сентября мужчины повздорили в Батайске у кафе «Клевер» в центральном парке, после чего обвиняемый не менее 14 раз выстрелил в оппонента. Родственники пострадавшего утверждают, что особую агрессию у нападавших вызвали слова Вячеслава Кучерова о том, что он участвует в специальной военной операции (СВО) на территории Украины.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под арест Араза Гусейнова, подозреваемого в нападении на участника специальной военной операции Вячеслава Кучерова. Избранная мера пресечения будет действовать до 30 октября.

По версии следствия, 3 сентября в Батайске возле кафе «Клевер», расположенном в центральном парке города, около 2:30 между двумя незнакомыми на момент событий мужчинами произошла ссора. Один из них выстрелил в оппонента не менее 14 раз из «неустановленного предмета, используемого в качестве оружия». Пострадавший получил не менее пяти огнестрельных ранений в области жизненно важных органов, однако смог скрыться, после чего получил помощь медиков.

Ранее подробности происшедшего были описаны в местных СМИ со слов родственников пострадавшего. Мать 28-летнего Вячеслава Кучерова Елизавета рассказала, что ее сын состоял в ЧВК «Вагнер» и участвовал в военных конфликтах в Сирии и Африке, а затем был направлен в зону специальной военной операции.

Ночью 3 сентября мужчина гулял со своей девушкой в парке имени Ленина в Батайске. По словам его матери, рядом с кафе «Клевер» он встретил одноклассника и остановился с ним поговорить. Заметив, что за ними наблюдает неизвестный, Вячеслав Кучеров спросил, что тому нужно. После этого из кафе вышла группа людей, которые напали на Вячеслава и избили его. «Он сказал им: "Пацаны, я на фронте вас защищаю"»,— рассказала мать потерпевшего. Но эти слова якобы вызвали у нападавших лишь новый всплеск агрессии.

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После того как Вячеслав Кучеров предложил решить конфликт один на один, они с одним из мужчин отошли за киоск, но там неизвестный достал травматический пистолет и выстрелил в Вячеслава более десяти раз.

Изначально следственный отдел ОМВД России по Батайску возбудил уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), однако из-за общественного резонанса материалы передали в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области, где происшедшее квалифицировали как покушение на убийство из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Мария Иванова, Ростов-на-Дону

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