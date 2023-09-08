Активисты разработали проект благоустройства части набережной Воронежского водохранилища

Дизайн-проект благоустройства части набережной Воронежского водохранилища, прилегающей к жилкомплексу «Лазурный» на улицах Артамонова и Маршала Одинцова, разработали активисты из числа местных жителей. Они представили его в департамент архитектуры и градостроительства региона, сообщили в ведомстве.

Проект благоустройства набережной

Фото: предоставлено департаментом архитектуры и градостроительства региона

Проект предполагает создание парка, включающего зону для прогулок и отдыха, пляж, детские и спортивные площадки, велодорожки, террасы и пирсы, зону для выгула собак. Также в нем предусмотрено место под спортивную школу или фитнес-центр, уличное кафе и магазин.

«В перспективе, по мнению горожан, будущая набережная сможет стать гармоничной частью парковых пространств левобережного Воронежа: “Дельфин” — “Алые паруса” — проектируемая набережная Авиастроителей»,— рассказали в департаменте.

Статус проекта не уточняется. Концепцию предлагается рассмотреть в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее мэру Воронежа Вадиму Кстенину был направлен проект благоустройства набережной от «Дельфина» до водолазной школы ДОСААФ, разработанный по заказу бизнесмена Эдуарда Толоконникова.

Подробнее об инициативе читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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