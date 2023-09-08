Троих пострадавших на «Скандинавии» перевели из Ленобласти в больницы Петербурга

Троих девочек 14 и 15 лет, пострадавших в аварии на трассе «Скандинавия», перевели из больницы Ленобласти в медучреждения Санкт-Петербурга, сообщили 8 сентября в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Две девочки были переведены в детскую больницу №2 Марии Магдалины, еще одна — в центр высоких технологий им. Раухфуса. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Их начали посещать родители, отметили в комитете.

Напомним, что авария произошла 7 сентября около 10:40 на 59-м километре трассы «Скандинавия». Водитель тягача Scania врезался в автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 велосипедисток в возрасте 14 и 15 лет.

От удара легковой автомобиль сбил спортсменок. В результате аварии две девочки погибли на месте происшествия, еще семь подростков и их тренер получили травмы и были госпитализированы. Девушки занимались в школе-интернате «Олимпийский резерв» в Сестрорецке и во время аварии были на тренировке.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура просит отправить в СИЗО сбившего детей на «Скандинавии» водителя.