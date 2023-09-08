Прокуратура просит отправить в СИЗО сбившего детей на «Скандинавии» водителя

Прокуратура Ленинградской области попросит заключить под стражу водителя фуры, сбившей на трассе группу подростков-велосипедистов из Школы олимпийского резерва, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Дело постановлено на особый контроль.

Авария произошла 7 сентября около 10:40 на 59-м километре трассы «Скандинавия». Водитель тягача Scania совершил наезд на двигавшийся в попутном направлении автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 велосипедисток в возрасте 14 и 15 лет.

От удара легковой автомобиль сбил спортсменок. В результате аварии две девочки погибли на месте происшествия, еще семь подростков и их тренер получили травмы и были госпитализированы. Девушки занимались в школе-интернате «Олимпийский резерв» в Сестрорецке и во время аварии были на тренировке.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что водитель фуры был задержан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте