Памфилова: за четыре часа заблокировано свыше 5 тысяч атак на ресурсы ДЭГ

В период с 8:00 до 12:00 были заблокированы 5024 атаки на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в ходе брифинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госпожа Памфилова, слова которой приводит ТАСС, уточнила, что 151 атака была на stat.vybory.gov.ru, 4583 атаки — на vybory.gov.ru, 290 атак — на edg.gov.ru. Наиболее часто фиксируемые типы web-атак, по словам главы ЦИК,— это запросы не с территории России.

После начала онлайн-голосования на выборах в Москве избиратели стали сообщать о трудностях с получением СМС для верификации на портале дистанционного электронного голосования. Зампредседателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Илья Массух объяснил, что в работе сервиса начались сбои из-за большого потока желающих принять участие в голосовании. Также была зафиксирована попытка атаки на серверы компании, осуществляющей доставку СМС. Москвичи отмечали сбои с СМС утром, однако около 12:30 сообщения начали приходить жителям столицы.

В 2023 году выборы в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся сегодня, 8 сентября. Основным днем голосования станет 10 сентября. Запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным одномандатным избирательным округам.

Подробнее о выборах — в публикации «Ъ» «Дихотомия, как и было сказано».

Милена Костерева