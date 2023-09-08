«Газпром» станет партнером ОСК в проекте по созданию морских судов

Совет директоров ПАО «Газпром» принял решение о последующем одобрении сделки с Минпромторгом РФ и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), в совершении которой компания имеет заинтересованность. Речь идет о партнерстве в проекте по созданию морских судов под брендом Aurus, сообщает 8 сентября АБН.

Предполагается, что между министерством, «Газпромом» и ОСК будет подписано соглашение о намерениях по взаимодействию и сотрудничеству. Реализовывать стороны будут проект «Аурус-Марин».

Создание эскизно-технического проекта предполагается реализовать не позднее конца 2024 года. Конкретные сроки этапов проекта будут определены всеми участвующими сторонами исходя из согласованного технического облика судна и применяемых при его строительстве технологий.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новым председателем совета директоров ОСК был избран глава ВТБ Андрей Костин. Занимавший до этого данный пост экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сложил полномочия.

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