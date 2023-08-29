Полтавченко сложил полномочия гендиректора ОСК

Бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко ушел с поста председателя совета директоров «Объединенной судостроительной корпорации». Об этом накануне, 28 августа, он сообщил в своем Telegram-канале.

Господин Полтавченко возглавлял ОСК с 2018 года. Новым председателем совета директоров корпорации стал глава ВТБ Андрей Костин, а должность гендиректора ОСК теперь занимает бывший зампред правления банка Андрей Пучков.

10 августа в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает предложение правительства о передаче контрольного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации банку ВТБ. Предприятие передали банку в доверительное управление на пять лет.

Объединенная судостроительная корпорация — российский государственный судостроительный холдинг со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Государству принадлежит 100% акций ОСК.

Елизавета Горовая

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