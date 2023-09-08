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Лимитированная коллекция: Monochrome для фитнес-проекта Bodium

Инновационное фитнес-пространство Bodium открылось в Ростове-на-Дону в сентябре 2022 года. Учитывая креативный подход основателя Bodium Яны Саавиди и желание быть больше, чем обычный фитнес-клуб, проект осуществил заказ лимитированного мерча на мануфактуре фэшн-бренда Monochrome. В коллекцию вошли узнаваемые стилем оверсайз вещи: худи, свитшоты, футболки и штаны. Вещи выполнены в едином размере «one size», из 100% хлопка с характерными принтами и мотивационными месседжами: «The Art of Fit», «Stay Original Stay Real», «Born to Lead Born to Create», «No Pressure Just Pleasure». Каждое изделие отмечено нашивкой идентичности производства на мануфактуре Monochrome и упаковано в брендированную коробку со стикером. Уже в августе изделия можно найти в пространстве Bodium.

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "МАРСЕЛЬ"

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "МАРСЕЛЬ"

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "МАРСЕЛЬ"

Основатель Bodium Яна Саввиди: «Изначально, мы хотели выпустить вещи произведенные с Monochrome, которые органично вписывались в стилистику и философию фитнес-пространства Bodium. В итоге создали знаковые вещи, выкрашенные в наши фирменные цвета бренда. Мы всегда выступаем за драйв, новаторство и соответствие духу времени».

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "МАРСЕЛЬ"

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "МАРСЕЛЬ"

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "МАРСЕЛЬ"

О фитнес-пространстве Bodium

Bodium - это современный дизайн в исполнении бюро Ab-architects с арт-объектами, центральная локация в историческом здании, пятизвездочный сервис и, конечно же, передовые методы достижения внутреннего баланса и идеальной физической формы. На площади 1400 кв м расположились тренажерные залы, студии йоги и пилатеса, спа с массажами и процедурами применением косметики Anne Semonin, фитнес-кафе, пространство безинъекционной косметологии, боксерский ринг с оборудованием Ultimatum Boxing и многое другое. Впервые в Ростове фитнес-пространство Bodium представляет популярное в мире направление Gyrotonic — уникальную систему упражнений, основанную на семи основных движениях позвоночника. Подробнее на сайте www.bodium.art.

ООО «МАРСЕЛЬ»

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