Против экс-депутата Госдумы Пономарева завели новое уголовное дело

Против бывшего депутата Госудумы Ильи Пономарева (внесен в реестр иностранных агентов) было возбуждено новое уголовное дело, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы. Дело возбуждено по ст. 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Пономарев (объявлен иностранным агентом) в 2014 году

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Илья Пономарев (объявлен иностранным агентом) в 2014 году

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Илья Пономарев покинул Россию осенью 2014 года. Уже в 2015-м по требованию Генпрокуратуры господин Пономарев был лишен депутатской неприкосновенности. Тогда в отношении бывшего депутата было возбуждено первое уголовное дело о растрате в фонде «Сколково». Сейчас Илья Пономарев проживает на Украине, где уже получил гражданство.

В 2022 году экс-депутата заочно арестовали в России по обвинению в распространении фейков о российской армии. В июне 2023-го у соратников господина Пономарева прошли обыски.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Следы Ильи Пономарева ищут в четырех регионах».

Александра Горошилова