В августе в Екатеринбурге побили исторический рекорд по продажам новостроек

В Екатеринбурге по итогам августа был побит рекорд по продажам квартир на рынке новостроек, сообщает аналитическая платформа bnMAP.pro. Согласно данным аналитиков, на рынке было зарегистрировано почти 4 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве и это максимальный показатель за все время. Предыдущие пиковые значения были зафиксированы в декабре 2022 года и декабре 2014 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Число подписанных в августе договоров (которые уже прошли регистрацию) – около 3,4 тысячи штук. Это позволяет дать общую оценку количества сделок по ДДУ в прошедшем месяце — на уровне выше 4,5 тыс. сделок. Новый исторический рекорд и новая планка для рынка на следующие периоды»,— заявляют в bnMAP.pro. По мнению аналитиков, в ажиотажному спросу привели опасения покупателей о повышение ставок. «В очередной раз рекордный результат достигается на эмоциональном рынке за счет страха упустить комфортные условия»,— добавили аналитики.

Число нереализованных квартир на рынке новостроек снизилось до 50 тыс. штук. Напомним, что по данным на июль за год объем предложения на рынке новостроек вырос на 88%.

Эксперты также отмечают, что на фоне повышенного спроса некоторые компании подняли цены на жилье. В среднем за месяц предложение на рынке стало дороже на 3%.

За восемь месяцев в Свердловской области ввели в эксплуатацию чуть более 2 млн кв. м жилья. 824 тыс. кв. м из них приходится на многоквартирные дома.

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