В Свердловской области ввели 2 млн кв. м жилья, к концу года введут более 3 млн

За восемь месяцев в Свердловской области ввели в эксплуатацию чуть более 2 млн кв. м жилья, из них 824 тыс. кв. м приходится на многоквартирные дома, остальные на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), сообщили в департаменте информационной политики региона. По итогу года в области хотят ввести более 3 млн кв. м жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«По нашей оценке, в этом году, строители Свердловской области преодолеют пороговый рубеж в три миллиона квадратных метров. Мы идем сейчас с приростом по отношению к прошлому году примерно в 20%»,— рассказал региональный министр строительства Михаил Волков.

По словам заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что всего с начала года в России введено около 70 млн кв. м. Прирост по многоквартирным домам составил 9%.

Напомним, за год объем предложения на рынке новостроек Екатеринбурга вырос на 88%. Средняя цена 1 кв.м летом достигла 127,8 тыс. руб. Задолженность по ипотечным кредитам у свердловчан выросла до 474 млрд руб.

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