Спортивные мероприятия при поддержке ТМТП

Туапсинский морской торговый порт (ТМТП) – старейшее предприятие города Туапсе – на протяжении многих лет поддерживает мероприятия, направленные на развитие подрастающего поколения. В этом году порт выступил спонсором сразу четырех спортивных турниров для детей и взрослых. Благотворительную деятельность ТМТП осуществляет в рамках корпоративной социальной ответственности.

27 августа в Небуге при поддержке ТМТП состоялись детские спортивные гонки на велосипедах и беговелах – «Беговелогонки». В состязаниях участвовали дети от двух до девяти лет. Участники в номинации до пяти лет соревновались на беспедальных велосипедах. Общая протяженность трассы составила порядка 200 метров. Спортсмены постарше преодолевали ту же дистанцию на велосипедах. Некоторые ребята состязались в обеих номинациях.

Всего в турнире приняли участие 35 детей в сопровождении родителей, в том числе из других городов России (Воронежа, Санкт-Петербурга, Нагинска и Москвы). Как отмечают организаторы, многодетная семья из Воронежа приехала в Небуг исключительно на гонку: трое юных спортсменов на протяжении нескольких лет не пропустили ни одного заезда «Беговелогонки».

Большая часть участников – ученики Артура Карабаджана, директора Центра развития современной молодежной культуры и спорта города Туапсе, а также тренера по беговелу и велоспорту.

Артур Карабаджан отмечает высокую значимость прошедшего турнира: «Наша первостепенная задача – познакомить ребенка со спортом и соревнованиями. Благодаря этому раскрывается его характер, потенциал, укрепляется сила духа. Участвуя в состязаниях, малыши учатся здоровому соперничеству и трезвой оценке собственных сил, возможностей. Мы выражаем благодарность Туапсинскому морскому торговому порту за финансовую помощь в организации «Беговелогонки» и возможность достойно наградить всех ребят. Предприятие оказывает нам поддержку не в первый раз. В прошлом году посодействовал приобретению будо-матов и беговелов. Также порт помогает в развитии проекта по направлению работы Инклюзивной школы по брейк-дансу на базе Центра».

Все участники «Беговелогонки» получили подарки от ТМТП: сладости и развивающие игрушки. Кроме того, лучшим спортсменам вручили статуэтки.

«Беговелогонки» проходит на протяжении последних пяти лет дважды в год. В предыдущем турнире 18 июня, было зарегистрировано 50 участников. Победители получили заслуженные медали, кубки, дипломы и призы.

19 августа на городском пляже Туапсе прошел фестиваль SUP-серфинга «НаВОЛНЕние», который собрал около 100 участников. Организаторами фестиваля выступили: управление по работе с молодежью администрации Туапсинского района, АНО «Центр развития современной молодежной культуры и спорта», магазины спортивного инвентаря, Федерация SUP-серфинга Кубани в лице Екатерины Гирич, специалиста по развитию и обучению персонала дирекции по управлению персоналом ТМТП.

К слову, год назад на первых состязаниях по SUP-серфингу в Туапсе Екатерина Гирич заняла 1 место. Кроме того, девушка участвовала в аналогичных соревнованиях, которые проходили в Новороссийске, Сочи и Краснодаре. Там она неоднократно становилась призером и победительницей.

«В прошлом году соревнования в Туапсе были на любительском уровне, поэтому решила помочь с организацией. Я полностью продумала дистанцию и прописала каждую деталь в положении к мероприятию, учла все соревновательные моменты. Кроме того, предложила повторить карнавал, который проходил в Санкт-Петербурге. В нашем случае участники, облачившись в костюмы, прошли на SUP-бордах из моря по реке вблизи городского пляжа», – рассказала Екатерина Гирич.

В красочной части соревнований, которая проходила вечером, специалист по развитию и обучению персонала ТМТП приняла участие со своим мужем Никитой Гирич, начальником склада ППК. Семья заняла почетное второе место.

В мае 2023 года порт выступил официальным партнером Краевых соревнований по бодибилдингу и фитнесу «Кубок Туапсе – 2023», которые прошли под девизом «Спорт против наркотиков». Мероприятие состоялось в городе впервые.

Участие порта в благотворительных проектах и акциях является многолетней доброй традицией. Это подтверждает социальную ответственность Туапсинского морского торгового порта и говорит о высоком командном духе коллектива предприятия.

26 декабря 2023 года Туапсинский морской торговый порт отметит 125 лет со дня основания. За годы своего существования ТМТП внёс существенный вклад в развитие региона и отрасли. В компании трудятся более 1000 опытных профессионалов, среди которых есть целые семьи туапсинцев и династии со стажем в 50, 60 и 70 лет.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram