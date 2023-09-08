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Коммерсантъ FM
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Движение на Амуро-Якутской железной дороге восстановлено

Движение поездов на перегоне Алдан-Куранах, прерванное после схода девяти вагонов грузового поезда 6 сентября, восстановлено, сообщила пресс-служба компании «Железные дороги Якутии». Причины схода вагонов пока не установлены, ведется расследование.

«Движение поездов на перегоне Алдан-Куранах, прерванное в результате схода девяти вагонов грузового поезда, 7 сентября в 20:45 минут по московскому времени восстановлено в полном объеме. Обстоятельства схода в грузовом поезде расследуются. Назначено служебное разбирательство»,— говорится в сообщении «Железных дорог Якутии».

Вечером 6 сентября на 286 км перегона однопутного участка Алдан—Нижний Бестях произошел сход девяти вагонов грузового поезда. В результате происшествия были повреждены пути на протяжении 300 м. Пострадавших не было. Пресс-служба «Железных дорог Якутии» отмечала, что причина схода вагонов не связана с техническим состоянием подвижного состава. По предварительным данным, причиной схода вагонов стали нарушения технических условий погрузки на открытом подвижном составе.

Милена Костерева

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