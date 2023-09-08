В центральной части России открылись участки для голосования на выборах

В центральной части России открылись избирательные участки для голосования на выборах. В 2023 году выборы в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся сегодня, 8 сентября. Основным днем голосования станет 10 сентября.

Выборы в рамках единого дня голосования пройдут в 85 субъектах России. В четырех одномандатных округах состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы VIII созыва. В 21 регионе будут выбирать глав субъектов, еще в пяти — в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, Ямало-Ненецком автономном округе — высшее должностное лицо будет избираться региональными парламентами по представлению президента России. Дистанционное электронное голосование будет задействовано в 24 регионах.

Голосование в большинстве регионов пройдет в течение трех дней — с 8 по 10 сентября. На губернаторских выборах исключением станут Омская (два дня) и Тюменская (один) области, на выборах в заксобрания — Бурятия и Башкирия (один), в горсоветы региональных столиц — Екатеринбург (два), Магас и Тюмень (один). В течение двух дней решили голосовать и на единственных в этом году прямых выборах мэра — в Хабаровске.

Подробнее о выборах — в материале «Ъ» «Дихотомия, как и было сказано».