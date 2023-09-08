Великобритания намерена следить за российскими судами в Черном море

Великобритания активизирует разведывательную деятельность в Черном море, чтобы следить за активностью российских судов. Об этом заявил британский премьер Риши Сунак, как сообщает пресс-служба правительства государства.

Меры связаны с обеспокоенностью Великобритании выходом РФ из зерновой сделки и заявлением о том, что суда, следующие транзитом в украинские порты, будут рассматриваться как военные.

«В рамках этих операций по наблюдению самолеты Королевских ВВС проводят полеты над этим районом, чтобы удержать Россию от нанесения незаконных ударов по гражданским судам, перевозящим зерно»,— заявил господин Сунак.

Выход РФ из зернового соглашения состоялся в июле текущего года из-за невыполнения условий договора. Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова вернуться к выполнению условий сделки в случае отмены санкций в отношении российских экспортеров зерна. Однако МИД Украины отверг этот сценарий.

Анастасия Донскова

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