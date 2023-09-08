В Ярославской области будут работать 847 избирательных участков

Все избирательные участки в Ярославской области готовы к проведению трехдневного голосования, сообщили в региональном избиркоме. С 8 по 10 сентября в Ярославской области пройдут 38 избирательных кампаний, в том числе выборы депутатов Ярославской областной думы, Переславль-Залесской городской думы и муниципального совета Рыбинска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмблема единого дня голосования

Фото: Избирательная комиссия Ярославской области Эмблема единого дня голосования

Фото: Избирательная комиссия Ярославской области

С 8:00 до 20:00 будут работать 847 участков: 826 постоянных и 21 временный (в больницах, исправительных учреждениях и так далее). «Ъ-Ярославль» сообщал, что 61738 человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование на выборах в Ярославскую областную думу. На 46 депутатских мест в облдуме претендует около 400 кандидатов-одномандатников и семь политических партий.

Антон Голицын