В Санкт-Петербурге возбудили дело после вспышки кишечной инфекции в школе

По факту госпитализации детей из-за острой кишечной инфекции в школе в Санкт-Петербурге возбудили дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей), сообщило городское ГСУ СКР. Роспотребнадзор говорил, что выявлено 17 случаев отравления, госпитализировано 13 человек.

В пресс-релизе СКР говорится, что «в одной из школ Санкт-Петербурга специалистами зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции среди сотрудников и учащихся», другие подробности там не приводятся. Дело возбудили по итогам доследственной проверки, начатой вчера, 7 сентября.

По данным Роспотребнадзора, инцидент произошел в школе №608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой. За питание в школе отвечает АО «Комбинат питания "Кировский"». На 7 и 8 сентября учащиеся были переведены на дистанционное обучение, все занятия в школе отменены. Роспотребнадзор также проводит санитарно-эпидемиологическое расследование.

Лаура Кеффер