Роспотребнадзор проверит комбинат питания после отравления школьников в Петербурге

В Санкт-Петербурге региональное управление Роспотребнадзора начало санитарно-эпидемиологическое расследование после инцидента в школе №608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой, где более десятка детей и взрослых попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Известно, что за питание в школе отвечает АО «Комбинат питания "Кировский"».

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, сейчас инспекторы проводят лабораторное обследование сотрудников образовательного учреждения, контактных учащихся и работников организатора питания. Причины и условия формирования очага устанавливаются.

Всего было зарегистрировано 17 случаев отравления, госпитализировано 13 несовершеннолетних. По предварительным данным, у пострадавших диагностировали гастроэнтерит. На данный момент медики оказывают помощь всем заболевшим детям. На 7 и 8 сентября учащиеся переведены на дистанционное обучение, сейчас занятия в школе отменены.

Кроме того, происшествием заинтересовалась городская прокуратура, однако вопрос принятия мер к должностным лицам учреждения будет решаться после проверки соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, уточнили в ведомстве.

АО «Комбинат питания "Кировский"» создано в 2006 году в результате реорганизации Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Комбинат социального питания» Кировского административного района и является его правопреемником. Его единственный акционер — город Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений.

В конце июня в Петербурге случилось массовое отравление выпускников шести школ города. Тогда острую кишечную инфекцию обнаружили у 19 подростков, отмечавших завершение учебы в ресторане Grand Bianco на набережной канала Грибоедова. Владельцы заведения признали вину. Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности предприятия общественного питания сроком на 90 суток.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург