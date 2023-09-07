Суд заключил под стражу заказчика убийства бизнесмена на Пикалевском кладбище

Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу Дмитрия Спиркова, который подозревается в организации убийства директора похоронной компании «Гранит» Олега Потемкина, произошедшего в 2012 году на Пикалевском кладбище в Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Петербургу.

6 сентября следователи СК совместно с сотрудниками МВД задержали господина Спиркова. Ему было предъявлено обвинение по статье об организации убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, по найму (ч.3 ст. 33, пп. «ж, з» ч.2 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, Дмитрий Спирков решил организовать убийство своего конкурента по предпринимательской деятельности. Для этого он обратился к своему знакомому, который подобрал исполнителей — братьев Александра и Алексея Груздевых и Михаила Васюка. 5 мая 2012 года один из братьев и господин Васюк совершили убийство предпринимателя, другой следил за обстановкой Следствие полагает, что за этот заказ они получили 220 тыс. руб. К настоящему моменту все исполнители задержаны, господин Васюк осужден на 12 лет строгого режима за это и другие преступления. Братья Груздевы находятся в СИЗО.

Подробнее о раскрытии резонансного убийства читайте в материале «Ъ» — «Раскаявшемуся убийце припомнили труп на кладбище».

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