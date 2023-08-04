В СИЗО отправили еще одного фигуранта дела о заказном убийстве на кладбище в Пикалево

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу до конца месяца еще одного из братьев Груздевых — Александра, который обвиняется в заказном убийстве в составе организованной группы (пункты «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Второму, Алексею, аналогичная мера пресечения была избрана 1 августа.

Фигуранты вместе с уже осужденным за подобного рода преступления киллером Михаилом Васюком (о его солидном криминальном прошлом «Ъ-СПб» писал ранее) проходят по делу о расправе над гендиректором похоронной фирмы «Гранит» Олегом Потемкиным, которое было совершено 11 лет назад на кладбище в Пикалево в Бокситогорском районе Ленобласти.

Все трое обвиняемых, утверждает следствие, в 2012 году напали на территории Пикалевского городского кладбища на бизнесмена-ритуальщика. При этом уточняется, что конкретно Александр Груздев «следил за окружающей обстановкой» — то есть обеспечивал прикрытие в случае появления полиции или других лиц, способных помешать совершению деяния, что на бандитском жаргоне известно как «стоять на шухере». Тем временем, говорится в материалах дела, второй Груздев несколько раз ударил Олега Потемкина ножом, а после этого Васюк выстрелил жертве в голову. После этого потерпевший скончался от ранений через несколько часов в больнице.

Следствие полагает, что за этот заказ исполнители получили 220 тыс. руб. 44-летнего Александра Груздева силовики задержали в Севастополе. Его 40-летнего брата Алексея нашли в Петербурге. А Михаил Васюк был пойман в 2016 году и осужден на 12 лет строгого режима.

Андрей Кучеров

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