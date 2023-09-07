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Коммерсантъ FM
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Генпрокуратура Белоруссии сообщила о более 100 обращениях от политэмигрантов

Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что комиссия, созданная для возвращения в страну политэмигрантов, с начала своей работы в феврале текущего года получила свыше 100 обращений.

Комиссия по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Республики Беларусь образована указом №25 президента Белоруссии Александра Лукашенко от 6 февраля 2023 года. Комиссия принимает обращения от граждан, желающих вернуться в страну и совершивших в период с 1 января 2020 года до вступления в силу указа №25 административные правонарушения или «преступления протестной направленности». Обращения могут быть направлены до 31 декабря текущего года. Комиссия в индивидуальном порядке определяет возможность прекращения дела в отношении обратившегося. Согласно указу, данные лица должны раскаяться в содеянном и проинформировать комиссию о готовности после возвращения принести публичные извинения, возместить причиненный вред, соблюдать Конституцию и законодательство Белоруссии.

«С начала работы комиссии по электронной почте и на ее Telegram-бот поступило свыше 100 обращений — по мере завершения проверочных мероприятий материалы незамедлительно направлялись на рассмотрение комиссии»,— говорится в сообщении Генпрокуратуры по итогам заседания комиссии.

Уточняется, что на прошедшем заседании по одному из обращений принято решение проинформировать заявителя о его процессуальном положении по уголовному делу. Отправителей нескольких других обращений уведомили об отсутствии административных и уголовных процессов против них по состоянию на дату обращения, сообщила пресс-служба.

Эмиграция оппозиционеров из Белоруссии была вызвана политическим кризисом августа—сентября 2020 года, когда в стране начались массовые протесты несогласных с результатами президентских выборов, на которых победу одержал Александр Лукашенко. 7 сентября 2023 года президент указом запретил белорусским гражданам получать в зарубежных диппредставительствах своей страны новый паспорт взамен того, срок действия которого истекает или истек, равно как и регистрировать сделки вне территории республики.

Подробнее — в материале «Паспортный стоп».

Эрдни Кагалтынов

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