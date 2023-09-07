Прокурор звонит трижды

Дело бывшего первого заместителя главы района Игоря Жирикова и руководителя районного управления ЖКХ, строительства и транспорта Евгения Дорошева будет рассмотрено третий раз. По версии следствия, чиновники превысили полномочия при проведении аукционов на строительство домов для детей-сирот. Ранее суд дважды прекращал дело с назначением обвиняемым судебного штрафа, однако прокуратура добилась пересмотра дела в третий раз.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ростовский областной суд дважды отменил постановление Миллеровского райсуда

Фото: «Ъ-Юг» Ростовский областной суд дважды отменил постановление Миллеровского райсуда

Фото: «Ъ-Юг»

В Миллеровский районный суд в третий раз поступило уголовное дело в отношении Игоря Жирикова и Евгения Дорошева, обвиняемых в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Господина Дорошева также будут судить за служебный подлог (ч.2 ст.292 УК РФ). Информация об этом опубликована в картотеке суда.

По версии следствия, с 2018 по 2020 годы чиновники превысили полномочия при организации аукциона на строительство домов для детей-сирот. Из-за их действий вовремя получить качественное жилье не смогли 69 человек. Впоследствии для обеспечения их квартирами муниципалитету пришлось привлекать дополнительные бюджетные средства. Причиненный ущерб следователи оценили в 26 млн руб. Обвиняемые признали свою вину.

В сентябре 2021 года дело было прекращено с назначением им судебных штрафов. Жирикова суд обязал заплатить в пользу государства 40 тыс. руб., Дорошева — 120 тыс. руб. Прокуратура обжаловала постановление Миллеровского районного суда о прекращении уголовного дела. Ростовский областной суд согласился с доводами гособвинителя, отменил постановление райсуда и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.

Рассмотрев дело второй раз, Миллеровский районный суд в мае 2023 года снова прекратил его, назначив фигурантам такие же штрафы. В постановлении суда было указано, что чиновники загладили свою вину, занимаясь благотворительностью. Так, Игорь Жириков купил мебель и дезинфицирующие средства для «Сулинского центра помощи детям» на 18 тыс. руб. и перечислил на нужды специальной военной операции 78,5 тыс. руб. Евгений Дорошев в свою очередь потратил 160 тыс. руб. на ремонт и благоустройство квартир потерпевших, купил для детей-сирот за 28 тыс. руб. газовый котел и газовую плиту, а также приобрел для детского сада игрушки на 15 тыс. руб.

Прокуратура снова не согласилась с решением суда и обжаловала его.

«Каких-либо действий, направленных на обеспечение лиц из категории детей-сирот жилыми помещениями предпринято подсудимыми не было. Принятые Дорошевым и Жириковым меры по заглаживанию вреда являются не достаточными и явно несоизмеримыми с последствиями, наступившими в результате неправомерных действий», — отметил гособвинитель в апелляционном представлении.

Прокурор подчеркнул, из-за допущенных судом первой инстанции нарушений фигуранты избежали уголовной ответственности.

Рассмотрев материалы дела, Ростовский областной суд отменил постановление Миллеровского райсуда. Как указанно в апелляционном постановлении, вывод суда первой инстанции о том, что чиновники загладили причиненный вред, является необоснованным.

«Принимая решение об удовлетворении ходатайства защиты о прекращении уголовного дела в отношении Жирикова и Дорошева с назначением им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, суд первой инстанции не установил и не привел в своем постановлении данных о том, каким образом подсудимые загладили вред, причиненный преступлением всем потерпевшим, а также возместили инкриминируемый им ущерб в размере 26 млн руб.», — говорится в документе.

Дело направлено на новое рассмотрение.

Ранее чиновники в Ростовской области уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности из-за нарушений при строительстве и предоставлении жилья детям-сиротам. Первым осудили по аналогичному делу бывшего главу Целинского района Бориса Сорокина. Весной 2021 года его признали виновным в халатности и приговорили к штрафу, однако чиновник был сразу освобожден от наказания ввиду истечения сроков давности.

Впоследствии потерпевшие добились пересмотра дела. В итоге Бориса Сорокина обязали выплатить штраф 50 тыс. руб., также с него взыскан материальный ущерб, причиненный преступлением — 830 тыс. руб. Потерпевшие в надежде добиться для чиновника наказания, связанного с лишением свободы, обжаловали решения судов в Верховном Суде РФ, однако высшая инстанция оставила их в силе.

Вторым руководителем райадминистрации в Ростовской области, осужденным за предоставление некачественного жилья детям-сиротам, стал экс-глава Кагальницкого района Игорь Грибов. Он был приговорен к двум годам колонии общего режима.

Кристина Федичкина