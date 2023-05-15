В Воронеже сотрудник казенного учреждения попал под стражу за мошенничество с деньгами на СВО

В правительстве Воронежской области сообщили об увольнении сотрудников подведомственного учреждения, которых заподозрили в коррупции. Чиновники не раскрыли, о ком идет речь, но заявили, что подозреваемые уволены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным источников «Ъ-Черноземье» в региональной власти, речь, в частности, может идти о заместителе руководителя казенного учреждения Воронежской области «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность» Валентине Плахотине. В начале мая он был арестован и заключен под стражу до 2 июля по уголовному делу управления ФСБ по Воронежской области о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Практически весь отдел закупок учреждения, который курировал господин Плахотин, написал заявления об увольнении по собственному желанию, добавил один из источников «Ъ-Черноземья».

В учреждении было проведено порядка 30 обысков. Оперативники проверяли эффективность расходования средств на поддержку участников специальной военной операции на Украине. По данным собеседников «Ъ-Черноземье», у силовиков могли возникнуть вопросы к приобретению квадрокоптеров: поставлявший их индивидуальный предприниматель был зарегистрирован в этом статусе незадолго до заключения контракта, а цены оказались выше примерно на 15-20% относительно стоимости на аналогичные устройства в феврале.

В правительстве подчеркнули, что оказывают максимальное содействие правоохранительным органам: «Власти региона и дальше будут настаивать на прозрачности и объективности всех видов бюджетных затрат».

Владимир Зоркий