Главой гражданской обороны Воронежской области стал Юрий Гущин

В Воронежской области сменился руководитель казенного учреждения «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность», занимающегося, по собственным данным, «обеспечением безопасности региона от чрезвычайных ситуаций». Исполняющим обязанности директора учреждения назначен Юрий Гущин, сообщается на сайте организации.

Господин Гущин сменил на посту руководителя учреждения Михаила Гусев, последний еще фигурирует как директор в ЕГРЮЛ.

Юрий Гущин родился в 1972 году в Воронеже. Окончил Санкт-Петербургскую высшую пожарно-техническую школу МВД по специальности «Пожарная безопасность», Академию государственной пожарной службы МЧС по направлению «Государственное и муниципальное управление», а также Институт развития академии программе «Деятельность МЧС в обеспечении государственной и общей безопасности страны». До последнего назначения он занимал должность первого заместителя директора противопожарной службы Воронежской области, ранее был первым заместителем начальника регионального главка МЧС.

В середине мая первый замдиректора учреждения «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность» Валентин Плахотин был арестован по подозрению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы) на 8 млн руб. с закупками «гуманитарной помощи «для участников специальной военной операции. По решению правительства области господин Плахотин и практически вся команда учреждения, курировавшая закупки помощи для военных, была уволены.

Сергей Калашников

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