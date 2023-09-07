Боррель: ЕС сожалеет о возобновлении прямого авиасообщения между РФ и Грузией

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС сожалеет о возобновлении прямого авиасообщения между Грузией и Россией. По его словам, это решение грузинского правительства противоречит политике Евросоюза и международным усилиям по изоляции РФ.

«Мы очень сожалеем о решении правительства разрешить возобновление авиасообщения с Россией и допустить на территорию Грузии лиц, находящихся под санкциями. Эти решения идут вразрез с политикой ЕС и международными усилиями по международной изоляции России в связи с ее незаконной войной и зверствами на Украине»,— сказал господин Боррель в интервью Civil.ge.

По словам главы внешнеполитического ведомства, ЕС ожидает, что страны—партнеры и, в особенности, те, которые стремятся присоединиться к Евросоюзу, будут согласовывать свои действия с ЕС во внешней политике.

10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию, а также отменил визовый режим для граждан Грузии. Запрет на прямые рейсы между странами был введен летом 2019 года в ответ на протесты в Тбилиси из-за появления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в грузинском парламенте.

Рейсы в Грузию запустили авиакомпании «Азимут», Georgian Airways и Red Wings с 20 мая. Против прямого авиасообщения выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. 1 июля Украина ввела санкции против Georgian Airways.

Эрдни Кагалтынов