Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Саудовской Аравии открылся филиал Bank of China

Bank of China, один из четырех крупнейших государственных коммерческих банков Китая, открыл первый филиал в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Global Times отмечает, что после саммита БРИКС члены блока стали наращивать использование расчетов в местной валюте при трансграничной торговле, чтобы снизить зависимость от доллара.

На открытии филиала Bank of China лиал в Эр-Рияд присутствовали президент кредитной организации Лю Цзинь, посол Китая в Саудовской Аравии Чэнь Вэйцин, председатель Центрального банка Саудовской Аравии Айман Аль-Саяри. Лю Цзинь отметил, что присутствие в Саудовской Аравии китайского банка позволит нарастить использование юаня при торговых расчетов со странами, которые включены в инициативу «Один пояс—один путь».

22 августа министр финансов России Антон Силуанов (Россия как и Китай, а также Бразилия, Индия и ЮАР входит в БРИКС) говорил, что страны БРИКС могут создать единую расчетную единицу, альтернативную доллару, в которой будут выражаться стоимости товарных поставок. Однако шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал отмечал, что создание единой валюты БРИКС — долгосрочный проект, а в ближайшей перспективе необходимо прийти к расчету в нацвалютах, используя системы за пределами западных.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...