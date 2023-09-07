В Саудовской Аравии открылся филиал Bank of China

Bank of China, один из четырех крупнейших государственных коммерческих банков Китая, открыл первый филиал в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Global Times отмечает, что после саммита БРИКС члены блока стали наращивать использование расчетов в местной валюте при трансграничной торговле, чтобы снизить зависимость от доллара.

На открытии филиала Bank of China лиал в Эр-Рияд присутствовали президент кредитной организации Лю Цзинь, посол Китая в Саудовской Аравии Чэнь Вэйцин, председатель Центрального банка Саудовской Аравии Айман Аль-Саяри. Лю Цзинь отметил, что присутствие в Саудовской Аравии китайского банка позволит нарастить использование юаня при торговых расчетов со странами, которые включены в инициативу «Один пояс—один путь».

22 августа министр финансов России Антон Силуанов (Россия как и Китай, а также Бразилия, Индия и ЮАР входит в БРИКС) говорил, что страны БРИКС могут создать единую расчетную единицу, альтернативную доллару, в которой будут выражаться стоимости товарных поставок. Однако шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал отмечал, что создание единой валюты БРИКС — долгосрочный проект, а в ближайшей перспективе необходимо прийти к расчету в нацвалютах, используя системы за пределами западных.