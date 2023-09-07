Финская газета узнала, что ВВС США будут использовать аэропорт Рованиеми

Финляндия разрешит военно-воздушным силам США использовать аэропорт Рованиеми на севере страны, узнала финская газета Iltalehti. Президент Саули Ниинистё публично пока признавал только переговоры о военном присутствии США в республике.

«Когда мы много говорили о необходимости ввода подразделений НАТО в Финляндию или о присутствии НАТО, соглашение DCA (по оборонному сотрудничеству.— "Ъ") приводит к тому, что в Финляндии будет хоть какое-то присутствие США»,— сказал господин Ниинистё на мероприятии Ассоциации политических журналистов.

Рованиеми — административный центр провинции Лапландия. Расположен в нескольких километрах южнее Полярного круга в месте слияния рек Оунасйоки и Кемийоки. Расстояние до Хельсинки — около 800 км, до Санкт-Петербурга — больше 1 тыс. км.

Финляндия вступила в НАТО в апреле. Господин Шойгу назвал это дестабилизирующим фактором. По словам министра, альянс усиливает группировку у границ России и Белоруссии, что угрожает военной безопасности РФ и требует «своевременного и адекватного реагирования». В августе Сергей Шойгу объявил, что Россия усилит группировки войск на западных границах.

Леонид Уварчев