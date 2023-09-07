Пескову неизвестно об аресте бывшего командира армии ПВО Огиенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не владеет информацией об аресте генерал-майора Константина Огиенко. Как стало известно «Ъ», господина Огиенко арестовали по обвинению в крупном взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК).

«Я, к сожалению, не располагаю такой информацией. У меня нет данных на этот счет»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос, знают ли в Кремле об аресте Константина Огиенко и связан ли он с участившимися случаями атаки дронов на Москву. В июле господина Огиенко уволили с должности командующего 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения.

По данным следствия, Константин Огиенко действовал по предварительному сговору с командиром 4-й дивизии ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким. Из материалов, имеющихся в распоряжении «Ъ», следует, что они получили 500 тыс. руб. от руководительницы общественной организации «Надежда». Это была часть взятки на общую сумму 30 млн руб., за которую господа Огиенко и Беляцкий обещали помочь получить земельный участок Минобороны. В настоящее время Константин Огиенко находится в СИЗО. Под стражей он пробудет до 27 ноября 2023 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Земли ПВО попали в генералов».