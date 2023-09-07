Для жителей новых регионов запустили портал «Я в России» на базе госуслуг

На базе госуслуг запущен портал «Я в России» для жителей присоединенных регионов, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Его основная задача — помочь определиться с порядком получения тех или иных услуг. Координировал создание портала сын зампреда Совбеза Дмитрия Медведева Илья.

«Фактически это база знаний, которая позволяет в пошаговом режиме понять, что нужно сделать для того, чтобы получить основные популярные услуги, такие электронные инструкции с адресами, телефонами, графиками работы... Мы это называем жизненными ситуациями»,— сказал господин Шадаев на совещании по теме социально-экономического развития новых регионов (цитата по «РИА Новости»).

На портале сейчас есть 16 услуг и 32 так называемые жизненные ситуации. До конца года будет открыто ее 14 онлайн-услуг, 30 муниципальных услуг и 20 «жизненных ситуаций». Будет подключен чат-бот для общения с пользователями. По словам господина Шадаева, фактически «Единая Россия» «является главным заказчиком» по этой работе.

Россия в феврале 2022 года ввела войска на Украину. В сентябре в состав РФ были включены Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

О выборах в новых регионах — в материале «Ъ» «Пятерка с минусом».

Леонид Уварчев