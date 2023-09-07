Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему войсками ЦВО

Президент РФ Владимир Путин повысил в звании командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО, штаб-квартира в Екатеринбурге) Андрея Мордвичева. Ему присвоено звание генерал-полковника. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Центральный военный округ Фото: Центральный военный округ

Андрей Мордвичев был назначен командующим войсками ЦВО в начале 2023 года. На этом посту он сменил Александра Лапина, который, по сообщениям СМИ, в январе был назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных Сил РФ.

В 2018 году Андрей Мордвичев занимал пост первого заместителя командующего и начальником штаба 41-й общевойсковой армии ЦВО. В 2021 году находился в должности первого заместителя командующего 8-й общевойсковой армией ЮВО.

В июне 2023 года командующий войсками ЦВО попал под санкции Евросоюза.

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