Предустановка RuStore вызвала вопросы

Российский рынок смартфонов рискует лишиться части техники, поставляемой по параллельному импорту. Как выяснил “Ъ FM”, к этому может привести обязательная предустановка приложения RuStore на смартфонах, которые продаются в стране. Соответствующее постановление в конце августа утвердило правительство. При этом как будут реализованы требования, в сообщении не уточнялось. Насколько серьезные проблемы грозят индустрии? Подробности — у Александра Мезенцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Отечественный аналог App Store и Google Play запустили в 2022 году после того, как зарубежные магазины приложений стали удалять российские программы. В конце августа правительство утвердило постановление, обязывающее предустановку RuStore на устройства, которые продаются в стране. Но есть нюанс, говорит директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов:

«Если раньше существовала возможность установить магазин-приложение RuStore тремя способами — графическим изображением, диалоговым окном или нативным — то теперь должен будет предустанавливаться нативным образом, то есть на жесткий диск устройства. Сама по себе эта идея противоречит российскому закону о техническом регулировании и нормативным актам Евразийского союза, потому что это требование к продукции, а оно может быть выдвинуто только техническими регламентами. Уверен, большинство легальных компаний просто откажется продавать такие устройства».

Как будут реализованы требования, в правительстве не уточнили. Но Роспотребнадзор предупредил ритейлеров об ответственности за нарушения. Продавцам может грозить серьезный штраф или конфискация устройств, рассказывает управляющий партнер юридического агентства IQ Technology Александр Логунов:

«Случаи продажи ритейлером смартфона без предустановленного на него программного обеспечения RuStore предусматривают штраф до 200 тыс. руб. на ритейлера или на производителя. В текущих обстоятельствах мы понимаем, что многие бренды электроники уже ушли с территории России, закрыли свои офисы. Накладывать на них штраф абсолютно бесполезно.

Конечно, Роспотребнадзор может сосредоточиться на ритейлерах. Если индивидуальный предприниматель, который параллельным импортом ввез ту или иную технику, пытается ее реализовывать через маркетплейс, для него сумма штрафа в 200 тыс. руб. убийственна. И текущий нормативный правовой акт предусматривает, что Роспотребнадзор после того, как выписывает предписание на то, чтобы исправить эту ситуацию, а ритейлер ее не исправляет, имеет полномочия по решению суда изъять технику».

Как отмечают ритейлеры, установить RuStore можно вручную в магазине, но для этого потребуется вскрывать заводскую упаковку. Появляется риск, что клиенты после этого откажутся приобретать смартфоны. Не исключено, что многие компании прекратят поставки техники по параллельному импорту. Тогда бизнес еще больше уйдет в тень, полагает директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов:

«Фактически они переведут весь бизнес производства телефонов и гаджетов в серую область. Просто их будут продавать какие-то непонятные люди, которые скупили смартфоны якобы у физических лиц или получили их на комиссию, точно также, как они сейчас добились этого с автомобилями. Основная масса иностранных машин возится физическими лицами, то есть "челноками". Сейчас рынок гаджетов могут загнать в такую же ситуацию, потом будут бороться с контрабандой через тропы Казахстана или Киргизии».

Минцифры планирует согласовать с производителями смартфонов предустановку RuStore на стадии комплектования телефонов на заводах. Как минимум, есть шанс договориться с Samsung, подчеркнули в министерстве.

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Елена Тюленева