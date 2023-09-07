Песков об опасениях Армении: Россия остается гарантом безопасности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления Армении о размещении Азербайджаном войск на границе на фоне готовящихся армяно-американских учений. Кремль заверил, что остается гарантом безопасности и продолжает контактировать как с Ереваном, так и с Баку.

«Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности, Россия продолжает очень внимательную, скрупулезную работу, последовательную, конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку»,— сказал господин Песков во время пресс-колла. Кремль вместе с тем считает, что проведение армяно-американских учений в этой ситуации «не способствует и укреплению, скажем так, атмосферы взаимного доверия в регионе».

Минобороны Армении ранее анонсировало учения с США, которые пройдут в республике в сентябре. Целью названо повышение оперативной совместимости в рамках миротворческих миссий. Сегодня, 7 сентября, премьер Никол Пашинян рассказал об обострении военно-политической ситуации в Нагорном Карабахе. По его словам, Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Отношения Еревана и Баку накрыло огнем».

Леонид Уварчев