Мультимиллионерам приходится несладко

По подсчетам исследователей Wealth-Х, в 2022 году во всем мире впервые за последние годы сократилось число мультимиллионеров (ultra high net worth — UHNW, состояние свыше $30 млн). Главными причинами исследователи называют прошлогодние локдауны в Китае и вооруженный конфликт на Украине, который привел к рекордному росту инфляции и снижению биржевых индексов. Единственной крупной страной, где в прошлом году число мультимиллионеров выросло, стала Индия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Исследовательская компания Wealth-X (входит в группу Altrata) опубликовала ежегодный доклад о количестве обладателей состояния свыше $30 млн (ultra high net worth — UHNW). По итогам 2022 года людей с очень крупным состоянием во всем мире насчитали 395 070, что на 5,4% меньше, чем в 2021 году. Их совокупное состояние также сократилось на 5,5%, до $45,4 трлн. Сокращение числа UHNW стало рекордным с 2015 года.

Wealth-X выделяет людей с крупным состоянием — от $1 млн до $30 млн (high net worth); с очень крупным состоянием — от $30 млн (ultra high net worth); миллиардеров.

Авторы доклада отмечают, что «2022 год охарактеризовался экстремальной волатильностью, всплеском цен на сырье, антиковидными локдаунами в Китае и ростом геополитической напряженности во всем мире». Рост инфляции привел к тому, что регуляторы во многих странах мира приняли решительные меры по ужесточению монетарной политики, резко повысив учетные ставки, что, в свою очередь, привело к переоценке многих активов на фондовом рынке и росту напряженности на рынке капитала.

Заметное сокращение активности произошло и на рынке облигаций. Все это и стало причиной сокращения числа мультимиллионеров во всех регионах мира. Исключение составили лишь Латинская Америка (+17,5%, до 11 650 человек) и Ближний Восток (+15,7%, до 21 640 человек) во многом благодаря росту цен на нефть, газ и другие сырьевые активы, которыми активно торгуют многие страны этих регионов.

В крупнейших же регионах по числу мультимиллионеров ситуация обстоит иначе. В Северной Америке, где их обитает 36,2% от общемирового количества, мультимиллионеров в прошлом году стало меньше на 4% — 142 990 человек. В Азии (доля 27,4% от общего числа) количество мультимиллионеров в прошлом году снизилось на 10,9%, до 108 370 человек. В Европе (мировая доля 25,5%) число UHNW сократилось на 7,1%, до 100 850 человек. В Северной Америке главной причиной негативной динамики стало снижение фондовых индексов из-за ужесточения монетарной политики ФРС в рамках борьбы с инфляцией.

В Азии богачей стало меньше во многом из-за Китая, где жесткие локдауны 2022 года ударили по бизнесу многих компаний и экономике в целом. Европа же испытала инфляционный удар от всплеска цен на энергоносители после начала широкомасштабного военного конфликта на Украине.

Количество мультимиллионеров сократилось почти во всех странах / юрисдикциях, входящих в первую десятку в мире по их числу. Самое существенное снижение зафиксировано в Японии (на 21,9%), в Гонконге (на 23%) и во Франции (на 11,9%). В США, занимающих первое место в мире по числу мультимиллионеров, в 2022 году их стало меньше на 4,3%, до 129 665 человек. В Китае (второе место в мире) — меньше на 7,1%, до 47 190 человек. В Германии (третье место в мире) — меньше на 9,3%, до 19 590 человек.

Единственной страной из топ-10, где в 2022 году мультимиллионеров стало больше, оказалась Индия — рост на 3,2%, до 8 800 человек, совокупное состояние — $1,144 трлн. Эксперты Wealth-Х объясняют это «крупными проектами по развитию инфраструктуры в Индии, устойчивым потребительским спросом и притоком капитала в экономику».

Говоря о городах, где проживает наибольшее число мультимиллионеров в мире, авторы доклада отмечают, что, несмотря на заметное снижение (–23%), первое место по итогам года сохранил Гонконг (12 615 человек). На втором месте находится Нью-Йорк (+2,3%, до 11 845 человек), на третьем Лондон (–6,5%, до 6 370 человек). Также в топ-10 вошли такие города, как Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго, Сингапур, Париж, Токио и Вашингтон.

В докладе Wealth-X не сообщается, сколько людей с состоянием свыше $30 млн проживало в России по итогам 2022 года.

Что же касается миллиардеров, то в мае исследователи сообщили, что по итогам 2022 года их число в России выросло на 4,7%, до 112 человек, а их совокупное состояние увеличилось на 1%, до $479 млрд.

Евгений Хвостик