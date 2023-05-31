У российских миллиардеров все хорошо

По данным компании Wealth-X, в 2022 году число миллиардеров в мире уменьшилось впервые с 2018 года. По сравнению с 2021 годом число миллиардеров снизилось на 3,5%, а их совокупное состояние — на 5,5%. Авторы доклада объясняют это продолжающимся влиянием пандемии, а также макроэкономическими сложностями и геополитической нестабильностью. В России же, по подсчетам Wealth-X, число миллиардеров и их совокупное состояние в прошлом году, напротив, несколько выросло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сегодня, 31 мая, исследовательская компания Wealth-X (входит в группу Altrata) опубликовала ежегодный доклад The Billionaire Census, посвященный численности миллиардеров в мире и динамике их совокупного состояния. В 2022 году число миллиардеров в мире уменьшилось на 3,5%, составив 3194 человека. Это первое снижение числа миллиардеров с 2018 года. Совокупное состояние миллиардеров сократилось еще больше — на 5,5%, до $11,1 трлн. «Даже по стандартам последнего времени 2022-й был годом повышенной волатильности в мировой экономике, эта волатильность была связана с глобальной пандемией, новым (военным конфликтом.— “Ъ”) в Европе, всплеском инфляции, углублением напряженности между США и Китаем и изменением геополитического порядка»,— объясняют авторы доклада причины снижения.

Лидером по числу миллиардеров по-прежнему остаются США — там живет 955 обладателей состояний более $1 млрд. Далее идут Китай (357 миллиардеров) и Германия (173). Общее состояние американских миллиардеров оценивается в $4,2 трлн, китайских — в $1,3 трлн, а немецких — в $555 млрд. Также в топ-5 по числу миллиардеров входят Великобритания и Индия.

Сильнее всего в 2022 году сократилось число миллиардеров в Китае — на 10,8%, против снижения на 2,1% в США и на 1,7% в Германии.

Среди причин сокращения числа миллиардеров в США авторы доклада называют снижение фондовых рынков, ужесточение кредитно-денежной политики ФРС и инфляцию. В случае с Европой сокращение числа миллиардеров связано в первую очередь с военным конфликтом на Украине и связанным с этим резким ростом цен на энергоносители. На Китай же негативно повлияли жесткие локдауны и другие ковидные ограничения, заметно сказавшиеся на экономической активности в стране.

Россия вместе с Гонконгом (авторы исследования считают данные по нему отдельно от КНР) занимает шестое место по числу миллиардеров. По подсчетам Wealth-X, их число в России в прошлом году выросло на 4,7%, составив 112 человек. Совокупное состояние российских миллиардеров оценивается в $479 млрд. «В то время как число миллиардеров в России в 2022 году выросло на 5 человек, до 112, их совокупное состояние выросло лишь на 1%. Развитие событий в стране, очевидно, имеет воздействие на число миллиардеров и их состояние, однако важно помнить о малом числе таких людей. При таком небольшом числе даже небольшая динамика влияет на результат»,— отметила директор Wealth-X Майя Имберг.

Помимо России, единственной страной из топ-15 по числу миллиардеров в мире, где их количество в 2022 году выросло, стал Сингапур (+8%).

Среди городов мира по числу миллиардеров лидируют:

Нью-Йорк (136 человек),

Гонконг (112),

Сан-Франциско (84),

Москва (76).

В ноябре Wealth-X также сообщила о снижении числа людей со сверхвысоким состоянием (от $30 млн) в целом. Их количество в первом полугодии 2022-го сократилось на 6%, до $392,4 тыс., а общий размер состояния упал на 11%, до $41,8 трлн.

Яна Рождественская