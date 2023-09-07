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Деятельность группировки автомошенников пресечена в Иркутске

В Иркутске задержаны 23 человека, подозреваемых в участии в группировке автомошенников. Действуя при помощи легально открытых автосалонов, они навязывали клиентам невыгодные условия покупки машин, дополнительные услуги и невыгодные кредиты. По данному факту ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

«В Иркутской области сообщники открыли два автосалона, разместили на десятках сайтов объявления о продаже машин с привлекательными ценами. Когда потенциальный покупатель приезжал в салон, менеджеры предлагали ему подписать договор купли-продажи. Обязательным условием оказывался кредит с первоначальным взносом»,— комментирует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как пояснили «Ъ» в пресс-службе регионального ГУ МВД, в автосалонах продавались в том числе машины с пробегом. При этом выставленный, к примеру, за 600 тыс. руб. автомобиль доставался покупателю за 1 млн руб. из-за дополнительных комиссий. В настоящее время точное количество пострадавших неизвестно, в полиции отмечают, что «их могут быть десятки — из Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и других регионов».

3 из числа задержанных участников группировки в настоящее время помещены под стражу, с еще 11 взята подписка о невыезде, а с 9 — обязательство о явке. Среди подозреваемых не только непосредственные организаторы, но и кредитные менеджеры, бухгалтеры, юристы, сотрудники по продажам. В автосалонах проведены обыски, изъято 55 автомобилей, а также 2 млн руб. «с целью возмещения ущерба по уголовным делам».

Влад Никифоров, Иркутск

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