Рыба засвидетельствует радиационную безопасность океана

В августе Япония начала сливать воду из отстойников АЭС «Фукусима», на которой в 2011 году произошла одна из крупнейших в истории атомной энергетики аварий: землетрясение и цунами разрушили станцию, что привело к радиационному заражению местности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Акира Мацумото, ученый из японского Института экологии моря, считает мониторинг состояния морских организмов важнейшей частью операции, в ходе которой в океан будет спущено 1,34 млн тонн воды с радиоактивным изотопом тритием. Эта вода находится в отстойниках АЭС «Фукусима». Главная часть операции — ежедневный вылов рыбы и ее проверка на радиоактивность.

«Мы проводим тесты и публикуем их результаты должным образом, чтобы люди могли чувствовать себя уверенно»,— объясняет Мацумото. Данные появляются ежедневно на сайте японского государственного агентства по рыбному хозяйству. Пока что ни одна проба не оказалась положительной — в том смысле, что никакая из выловленных рыб не показала радиоактивность выше фоновой.

Однако эта кропотливая работа убеждает далеко не всех. В частности, соседи Японии не доверяют тому, что говорят об экологическом состоянии океана японские ученые. Например, Китай прекратил полностью импорт морепродуктов, сделанных в Японии.

Несмотря на это, оптовые торговцы на весьма оживленном рыбном рынке в городе Сендай, расположенном в 110 км к северу от аварийной АЭС «Фукусима», надеются, что если ежедневные пробы покажут безопасность морепродуктов, то это поможет восстановить доверие клиентов.

Кацуфуми Исимори, вице-президент компании Sendai Suisan, местного поставщика морепродуктов, уверен, что информация убедит потребителей: «Да, Китай перестал покупать наши морские деликатесы, но мы прямо на рынке каждый день вывешиваем результаты исследования рыбы, чтобы все видели, что это безопасно, чтобы люди не задавались вопросом, стоит ли им есть местные морепродукты».

TEPCO, компания—оператор разрушенной АЭС, очищает воду от всех радиоактивных примесей, кроме трития: это слишком сложная и дорогая процедура. Но опасаться трития не стоит: вода, в которой он заменяет атом водорода, проходит сквозь организмы точно так же, как обычная вода, она не может накапливаться в живых системах и потому не будет определяться в рыбе.

Очень постепенный слив радиоактивной воды в океан, по расчетам японских ученых, должен занять примерно 30 лет.

По материалам Reuters.

Ольга Грибова