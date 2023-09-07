Самолетом из Ижевска в первозданную красоту уникального озера Байкал на Новый год

Авиакомпания «Ижавиа» открывает авиасообщение по направлению Ижевск — Иркутск — Ижевск в новогодние праздники, а также предлагает три невероятно красивых новогодних тура под данные рейсы. На старте продаж доступны минимальные цены на бронирование, а также специальные условия на перелеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Жители Удмуртии уже сейчас планируют, где встретят 2024 год и проведут новогодние каникулы. Многим хочется чего-то обязательно запоминающегося, невероятного, ведь Новый год особенный праздник. В эти новогодние дни можно окружить себя хрустальной красотой совершенно уникального природного достояния — озера Байкал. Это место на планете, которое привлекает пейзажных фотографов со всего мира. Место, которое дарит незабываемые впечатления и множество богатых потрясающими природными видами фотографий.

Для жителей Удмуртии «Ижавиа» разработала три пятидневных тура: «Новогодний тур на Байкал. Листвянка», «Новогодний тур на Байкал. Остров Ольхон», «Рождественский тур на Байкал».

Многие путешественники отмечают, что зимой красота Байкала достигает совершенства. Главное богатство зимнего Байкала — лед. Такого льда, уверяют туристы и фотографы, вы не увидите больше нигде. С января самое глубокое озеро мира начинает удивлять своей завораживающей красотой: лед метровой и больше толщины создает впечатление хрупкого стекла и дарит экстремальные переживания при прогулке по нему пешком; ярко-синяя глубинная вода, которую можно увидеть благодаря сверхпрозрачному льду; живописные ледяные гроты, естественные хрустально-водные скульптуры, прибрежные скалы, покрытые ледяным кружевом.

Восхитительными пейзажами можно насладиться после запоминающегося новогоднего праздника в самобытном стиле коренного населения Иркутской области — бурят. Вас ждет национальное гостеприимство: катание по льду на хивусах, вездециклах, снегоходах, упряжках; пешие прогулки по скалам, мысам, пещерам и островам; знакомство с бережно хранимой культурой и религией коренного населения; знаменитые деликатесы бурятской кухни.

К уникальному озеру можно долететь прямо из Ижевска. Авиакомпания «Ижавиа» запланировала рейсы: в Иркутск 29 декабря 2023 года, 4 и 9 января 2024 года; обратно 30 декабря 2023 года, 4 и 9 января 2024 года.

На старте продаж доступны минимальные цены и специальные условия. Оформить тур можно в офисах компании в Ижевске, Воткинске и Сарапуле, а также оставив заявку на сайте, о вылетах на сайте izhavia.su и в кассах «Ижавиа».

АО "Ижавиа"