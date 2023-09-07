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Коммерсантъ FM
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Власти после удара БПЛА по Ростову-на-Дону сообщили о повреждениях в Батайске

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что власти устанавливают причины повреждения гостевого нежилого дома в центре Батайска, который находится в 10 км от Ростова-на-Дону. Минувшей ночью в столице региона сбили два беспилотника. Связано ли повреждение здания с атакой, губернатор не уточнил.

«Специалисты устанавливают причины повреждения гостевого нежилого двухэтажного дома в центре Батайска. На месте работают все службы, глава администрации города. Пострадавших нет»,— написал Василий Голубев в Telegram-канале.

Ночью один беспилотник сбили за городом, другой — в центре Ростова на Пушкинской улице. Был ранен один мужчина: он получил «резаные раны ног», но отказался ехать в больницу. Из-за падения беспилотника в центре Ростова пострадали фасады зданий, были выбиты окна трех домов, повреждены несколько автомобилей.

Три беспилотника этой ночью сбили в Брянской области и один — в Подмосковье. Обломки дрона повредили остекление железнодорожного вокзала Брянск I и привокзальную площадь. В Подмосковье беспилотник сбили в Раменском городском округе.

Анастасия Ларина

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