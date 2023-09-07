В Приморье восстановлен проезд ко всем населенным пунктам

Дорожные службы Приморского края восстановили размытые после наводнений участки дорог и обеспечили проезд ко всем селам и поселкам региона.

«На данный момент отрезанных населенных пунктов в крае нет»,— сообщает сегодня, 7 сентября, пресс-служба правительства Приморья. Тем не менее, на некоторых участках дорог проезд пока возможен только для высокопроходимого транспорта, движение легковых автомобилей затруднено. Восстановительные работы на автодорогах региона продолжаются. Ранее число населенных пунктов отрезанных в результате наводнения от транспортного сообщения доходило до 37.

В Приморском крае в августе сильные дожди привели к масштабным наводнениям. 15 августа в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. 25 августа режим ЧС повысили до федерального уровня.

3 сентября на совещании под председательством полпреда президента в ДФО, вице-премьера Юрия Трутнева было заявлено, что всего от наводнений в Приморье пострадали 23 муниципалитета, в 105 населенных пунктах было подтоплено 5620 жилых домов и 10 255 приусадебных участков, повреждено 46 мостов. От наводнения пострадало более 44 тыс. жителей края. Ущерб региону властями Приморья предварительно оценивался в 10 млрд руб. В результате наводнения в крае погибли шесть человек.

Алексей Чернышев, Владивосток