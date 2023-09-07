Посольство РФ в США осудило отправку Украине снарядов с обедненным ураном

Посольство России в Вашингтоне заявило, что решение администрации президента США Джо Байдена передать Украине снаряды с обедненным ураном доказывает желание американских властей «поставить крест на целых поколениях».

В сообщении посольства говорится, что, снабжая ВСУ подобными боеприпасами, США «занимаются самообманом, отказываясь смириться с провалом так называемого контрнаступления ВСУ».

6 сентября Пентагон сообщил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $175 млн, в который войдут снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams. В ООН выступили против применения снарядов с обедненным ураном «где бы то ни было в мире». Между тем в Белом доме заверили, что передаваемые снаряды «не представляют радиоактивной угрозы».

Лусине Баласян