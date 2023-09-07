Главы регионов Украины заявили об угрозе срыва отопительного сезона

Ассоциация городов Украины заявила, что отопительный сезон в стране оказался под угрозой срыва из-за некоторых действий правительства. В заявлении на своем сайте ассоциация заявила об отключениях горячей воды, отсутствии средств на подачу тепла, газа для бюджетников и населения по специальным ценам.

Ассоциация городов Украины — негосударственная организация, состоящая из глав регионов. Ее возглавляет мэр Киева Виталий Кличко.

С 01 сентября 2023 все теплоснабжающие предприятия Украины лишены возможности приобрести природный газ для населения по льготным ценам. По данным Ассоцации, предприятиям ТЭК, которым правительство не компенсировало разницу в тарифах за 2021-2023 годы в размере 36 млрд грн, не хватает средств для оплаты газа по рыночным ценам.

Руководство Ассоциации городов Украины предложило премьер-министру страны Денису Шмыгалю встретиться для обсуждения «совместных решений во избежание срыва отопительного сезона». Согласился ли премьер, не уточняется.

По данным Минэнерго Украины, с 10 октября 2022-го в стране зафиксировали не менее 271 удара по объектам критической инфраструктуры. Половина всей энергосистемы, включая генерацию и систему передачи, повреждена. В июле Денис Шмыгаль говорил, что средства на подготовку к отопительному сезону есть: основную часть направят на генераторы, газотурбинные электростанции, трансформаторы.

Лусине Баласян