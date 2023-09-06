СК возбудил уголовное дело из-за загрязнения реки Вала в Удмуртии

В Удмуртии проводится расследование по факту загрязнения реки Вала, что повлекло причинение существенного вреда рыбным запасам и животному миру (ч. 1 ст. 250 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, на водном объекте 4 августа зарегистрировали загрязнение. В результате инцидента произошел массовый мор рыбы, а в реке около деревни Слудка обнаружили больше 1,2 тыс. погибших особей.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, а также истребована документация с предприятий, осуществляющих сброс воды в реку. Образцы донных отложений направили на химическую экспертизу.

Напомним, ранее в Удмуртии жители сообщали о систематическом загрязнении рек Вала и Ува. Представители надзорных ведомств планировали совершить сплав по реке Вала в Вавожском районе для выявления сбросов, а также намеревались привлекать беспилотные летательные аппараты к обследованию русла рек.