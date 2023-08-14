Превышение объема загрязняющих веществ обнаружили в Удмуртии в местах гибели рыб

В Удмуртии в местах гибели рыбы на реках Ува и Вала обнаружили превышение по загрязняющим веществам, рассказала и.о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Роза Аснанова. Видео с совещания с главами муниципальных образований опубликовал во «ВКонтакте» председатель правительства региона Ярослав Семенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

В настоящее время также ведется утилизация рыбы и последствия инцидента. В местах, где зафиксировали случаи гибели, проводят объезды. В том числе речь идет о деревнях Гуляево, Касихино и Слудка.

По словам госпожи Аснановой, первый случай загрязнения реки Вала произошел 26 мая. Лицо, допустившее нарушения, установлено, в ближайшее время его привлекут к ответственности. Еще один случай произошел 2 августа на реке Ува, а 4 августа пробы отобрали также на реке Вала в районе деревни Слудка. Все имеющиеся итоги исследований и анализов экологической обстановки передали в органы предварительного следствия для принятия мер процессуального характера.

Напомним, ранее в Удмуртии представители надзорных ведомств планировали совершить сплав по реке Вала в Вавожском районе для выявления сбросов и обеспечения гласности работы по пресечению негативного воздействия на экологию. Кроме того, предложено внести на рассмотрение в правительство России поправки в постановление об особенностях государственного контроля для проведения проверок на предприятиях в подобных случаях.