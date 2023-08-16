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Беспилотники будут обследовать русла рек Ува и Вала в Удмуртии

Беспилотные летательные аппараты привлекут к обследованию русла рек Вала и Ува в Удмуртии. Облеты будут совершаться один-два раза в неделю. Об этом рассказал министр природных ресурсов региона Денис Удалов по итогу выездного совещания по вопросам состояния рек, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Вместе с тем рассматривается возможность установить стационарные камеры видеонаблюдения за береговой линией рек для предотвращения несанкционированных сбросов.

Всего за летний период специалисты совершено 10 выездов, отобрано около 100 проб воды и донных отложений. «В данный момент точно установлено, что в реку Ува производятся систематические сбросы, которые вниз по течению попадают в реку Вала. Для более точной оценки источников возможного загрязнения сотрудниками также будет произведен отбор проб почвы в поймах рек Ува и Вала в непосредственной близости от сельхозпредприятий»,— рассказал господин Удалов.

Напомним, ранее в Удмуртии представители надзорных ведомств планировали совершить сплав по реке Вала в Вавожском районе для выявления сбросов и обеспечения гласности работы по пресечению негативного воздействия на экологию.

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