ВТБ снял лимиты по операциям с наличными в банкоматах для клиентов других банков

Клиенты других банков могут беспрепятственно снимать и вносить наличные в банкоматах ВТБ, сообщил банк. Ранее лимит составлял до 100 тыс. руб. за одну операцию.

В банке объяснили это решение ростом количества подобных операций. С начала 2023 г. их число увеличилось на треть. В заявлении банка не уточняется сняты ли ограничения на операции с другими валютами.

«После отмены ограничений ожидается еще больший спрос на повседневные операции в наших банкоматах»,– отметил зам руководителя департамента развития инструментов Сергей Панюшкин.

На 6 сентября у ВТБ имеется 14 тыс. банкоматов более чем в 1,5 тыс. населенных пунктах страны. Вместе с другими участниками группы — 20 тыс.

С февраля 2023 года ВТБ, «Открытие» и РНКБ сняли ограничения для клиентов партнерских банков. Клиенты ВТБ, «Открытия» и РНКБ могут снимать и вносить наличные без комиссий в банкоматах всех трех кредитных организаций. Это стало первым этапом интеграции банков «Открытие» и РНКБ в группу ВТБ. В декабре 2022 г. ВТБ выкупил все активы банка «Открытие» за 340 млрд руб. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что процесс слияния банка «Открытие» в ВТБ займет 1,5 — 2 года.