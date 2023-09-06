Bloomberg: в августе экспорт нефтепродуктов из РФ достиг 11-месячного минимума

В августе общий объем экспорта нефтепродуктов из России составил 2,28 млн баррелей в сутки, что на 9% ниже, чем в июле, и является самым низким показателем с сентября 2022 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa Ltd.

Согласно данным Vortexa, экспорт дизеля и газойля из России в августе составил 1,04 млн б/с, сократившись на 5,7% по сравнению с июлем и достигнув трехмесячного минимума. Крупнейшим поставщиком российского дизеля в августе стала Турция, на втором месте расположилась Бразилия.

Поставки бензина и компонентов для смешения из России достигли десятимесячного минимума и составили в августе 81 тыс. б/с. Экспорт российской нафты снизился в августе примерно на 6% по сравнению с июлем и составил 371 тыс. б/с. Увеличение поставок нафты на Ближний Восток, в Африку и Южную Америку компенсировалось снижением экспорта в Азию. Поставки реактивного топлива из РФ достигли в августе максимального с мая значения — 35 тыс. б/с.

За август на четверть сократился экспорт мазута из РФ, до 592 тыс. б/с. Это самый низкий показатель с марта 2022 года, когда США ввел эмбарго на поставки нефтепродуктов из России. Экспорт сырья для нефтепереработки подскочил до пятимесячного максимума, достигнув около 157 тыс. б/с в августе, передает Bloomberg.

Агентство отмечает, что снижение экспорта происходит на фоне сворачивания работы нефтеперерабатывающих заводов в связи с плановым осенним ремонтом. В Bloomberg утверждают, что снижение экспорта российских нефтепродуктов также связано с тем, что цены на некоторые из них превысили установленный странами G7 предел, что усложнило доступ трейдеров к западным транспортным услугам и страхованию. Кроме того, в числе факторов снижения экспорта агентство называет увеличение демпферных выплат российским нефтяникам. В августе они достигли 185,9 млрд руб.

Вчера, 5 сентября, Россия пообещала продлить до конца года сокращение экспорта нефти на 300 тыс. б/с. Саудовская Аравия со своей стороны также до конца года продлила сокращение добычи на 1 млн б/с. До сих пор Россия, сокращая экспорт нефти, стремилась сделать это без ущерба для добычи, увеличивая переработку. Возможно, осенью на фоне ремонтов НПЗ продолжать такую политику не удастся, поэтому власти РФ допускают снижение добычи нефти — решение будет приниматься на ежемесячной основе.

Подробнее — в материале «Без раскачки».

Эрдни Кагалтынов